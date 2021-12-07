Мишустин поручил подготовиться к любому развитию событий в связи с омикрон-штаммом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил, что необходимо подготовиться к любому сценарию развития ситуации в связи с распространением омикрон-штамма.
Мишустин поручил подготовиться к любому развитию событий в связи с омикрон-штаммом
  • Reuters

Он отметил, что во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса.

«Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину, надо быть готовыми к любому сценарию», — сказал Мишустин.

По его словам, по поручению российского лидера Владимира Путина кабмин завершает подготовку обновлённого плана действий, направленного на предотвращение распространения нового штамма коронавируса.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что омикрон-штамм коронавируса выявлен в 21 стране Европейского региона.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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