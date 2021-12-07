В ВОЗ заявили, что омикрон-штамм коронавируса выявлен в 21 стране Европейского региона

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Число выявленных в Европе случаев омикрон-штамма коронавируса приблизилось к 6,5 тыс.
В ВОЗ заявили, что омикрон-штамм коронавируса выявлен в 21 стране Европейского региона
  • AP

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил директор регионального бюро организации Ханс Клюге.

«6432 случая варианта «омикрон» зарегистрировано в 21 стране региона», — пояснил он.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альштейн в беседе с URA.RU выразил мнение, что омикрон-штамм коронавируса не сможет стать на 100% природной живой вакциной, так как не охватит всё население.

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