«Эпидситуация остаётся напряжённой»: в России выявили 30 752 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России было выявлено 30 752 новых случая коронавируса, выздоровели 36 976 человек, скончались 1179 пациентов. Как отметил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой. К тому же он указал на необходимость быть готовыми к любому развитию событий на фоне распространения в мире нового коронавирусного штамма «омикрон».

За минувшие сутки в России выявлено 30 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 36 976 человек, 1179 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

В общей сложности в стране с начала пандемии выявлено 9 895 597 случаев коронавируса. Скончались 284 823 пациента, выздоровели 8 602 067 человек.

Наибольшее количество новых эпизодов заболевания было зафиксировано в Москве — 3004, Санкт-Петербурге — 2209, Московской области — 1854. В остальных регионах зафиксировано менее 800 заболевших за сутки.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин накануне в ходе заседания президиума координационного совета при кабмине по борьбе с коронавирусом констатировал, что ситуация с заболеваемостью в стране остаётся напряжённой, а по итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 субъектах РФ.

«Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию», — заметил он.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова указала, что коэффициент распространения коронавируса остаётся достаточно высоким. По её словам, он не снижается ниже единицы на протяжении последних десяти дней.

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«Это тоже заставляет нас думать о том, что снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно. Эпидситуация остаётся напряжённой. Ежесуточное количество регистрируемых случаев достаточно высокое. И здесь любое нарушение требований, правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведёт к дальнейшему росту после стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута достаточно сложным и напряжённым трудом всех нас вместе в разных регионах», — сказала она.

Кроме того, глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1» объяснила, почему срок действия ПЦР-тестов на коронавирус сокращён с 72 до 48 часов с момента получения результата. По её словам, это пришлось сделать из-за высокой контагиозности штамма «омикрон».

Попова также сообщила, что число выявленных случаев COVID-19 среди прибывших из африканских стран «нарастает день за днём», при этом госпитализированы 24 человека в связи с положительным ПЦР-тестом. Вдобавок она констатировала, что подтверждены пока только два случая заболевания «омикроном».

«Пациенты находятся под медицинским наблюдением. И я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлён — за ними профессиональные врачи присматривают, и наблюдают их специалисты очень высокого уровня, — я надеюсь, что там всё будет хорошо», — рассказала она.

Между тем учёные медицинского факультета Университета Гонконга при помощи электронного микроскопа опубликовали изображение коронавирусного штамма «омикрон». Представлены фотографии при малом и большом увеличении, передаёт РИА Новости.

Prof Malik Peiris from @HKU_SPH and Prof John Nicholls from the Department of Pathology have released an electron microscope image of the SARS-CoV-2 Omicron variant.#COVID19#OmicronVariant



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Вдобавок во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что по состоянию на 7 декабря «омикрон» был подтверждён в 57 странах мира.

В то же время в ВОЗ не исключили, что «омикрон» в январе будет доминировать среди других вариантов коронавируса в Европе.

«Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом «омикрон», то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста 120% к 1 января 2022 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный бюллетень ВОЗ.

Распространение штамма «омикрон» вызывает тревогу, поскольку он быстрее вызывает пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом сообщил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

«При инфицировании «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это три-пять дней», — цитирует его газета «Известия».