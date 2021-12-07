Скончались 1182 пациента: в России выявили 31 096 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России было выявлено 31 096 новых случаев коронавируса, выздоровели 34 615 человек, скончались 1182 пациента. Накануне Роспотребнадзор сообщил, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен штамм «омикрон». Вместе с тем официальный представитель МИД Южно-Африканской Республики заявил, что в кратчайшие сроки будет выполнена просьба Москвы о предоставлении образцов «омикрона» для изучения.

За минувшие сутки в России выявлено 31 096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 34 615 человек, 1182 пациента скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

В общей сложности в стране с начала пандемии выявлено 9 864 845 случаев коронавируса. Скончались 283 644 пациента, выздоровел 8 565 091 человек.

Наибольшее количество новых эпизодов заболевания было зафиксировано в Москве — 2573, в Санкт-Петербурге — 2381, Московской области — 2208. В остальных регионах зафиксировано менее 800 заболевших за сутки.

В Москве за сутки госпитализированы 896 человек, скончались 94 пациента, отметили в столичном оперштабе. На ИВЛ в столичных больницах находятся 553 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 228,8 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 337 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,68 млн человек.

Ситуация с распространением штамма «омикрон»

6 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что у двух пассажиров, вернувшихся из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «омикрон». Напомним, что с 2 декабря в РФ был введён 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР и стран, которые граничат с этим государством на Африканском континенте. Это решение принято из-за очень высоких рисков, связанных со штаммом «омикрон».

Также стало известно, что власти ЮАР запретили инфицированным штаммом «омикрон» покидать страну. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Южно-Африканской Республики в России.

«ЮАР следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну», — отметили в дипмиссии.

Кроме того, официальный представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела сообщил, что в ближайшее время республика предоставит России образцы «омикрона» для изучения, передаёт газета «Известия». 3 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в ЮАР отправлен запрос на получение биоматериала.

«Учитывая высокий уровень сотрудничества между странами БРИКС, я уверен, что эта просьба будет выполнена в кратчайшие сроки», — сказал дипломат.

Моньела также указал, что учёные стран БРИКС проводят совместные исследования, обмениваются информацией и опытом, включая геномное секвенирование «омикрона». При этом он добавил, что проведённые южноафриканскими учёными исследования свидетельствуют о том, что омикрон-штамм не вызывает серьёзных симптомов.

«Это похоже на симптомы гриппа. Пока ни одному заболевшему «омикроном» не потребовался аппарат ИВЛ или экстренная госпитализация. Таковы наблюдения практикующих врачей и учёных в целом», — заявил официальный представитель МИД ЮАР.

В свою очередь, заслуженный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что «омикрон» менее опасен, чем другие штаммы, однако он более контагиозен, в результате чего вытеснит все остальные виды коронавируса в ближайшее время.

«Пока, во всяком случае. Во всяком случае, на сегодняшний день нет ни одной доказанной смерти именно от него. Это говорит о том, что он стал более гуманным», — приводит его слова ТАСС.

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Взаимное признание Россией и Индией сертификатов о вакцинации

Россия и Индия в скором времени обоюдно признают сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Стороны выразили уверенность в том, что скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран, и договорились ускорить выполнение формальностей в этом отношении», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Также лидеры России и Индии обменялись мнениями о ситуации с пандемией COVID-19. Они высоко оценили двустороннее сотрудничество в борьбе с коронавирусом, уделив особое внимание российской вакцине «Спутник V».