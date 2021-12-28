«Среди всех вариантов SARS-CoV-2»: Минздрав назвал «омикрон» самым заразным штаммом COVID-19

За минувшие 24 часа в России было выявлено 21 922 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровел 43 961 человек, умерли 935 пациентов. Минздрав обновил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, в которые вошла информация о штамме «омикрон», а также данные о препаратах «МИР 19» и вакцине для подростков «Спутник М». Между тем глава МИД Сергей Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ вопрос регистрации российской вакцины «Спутник V».

За прошедшие сутки в России выявили 21 922 новых случая коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровел 43 961 человек, 935 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Санкт-Петербурге (1802), Москве (1705) и Московской области (1574).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 437 152. С начала пандемии в России вылечились 9 337 447 человек, 306 090 инфицированных умерли.

Первым компонентом вакцин от коронавируса в России привились уже более 78 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

28 декабря Минздрав России выпустил обновлённую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Так, в раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» внесены сведения о коронавирусном штамме «омикрон», тогда как в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности» актуализирована информация.

«Вариант «омикрон», несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Кроме того, в раздел «Этиотропное лечение» добавлены данные о препаратах молнупиравир, «МИР 19», нирматрелвир плюс ритонавир и вакцине для подростков «Спутник М».

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Рост заболеваемости коронавирусным штаммом «омикрон» в России произойдёт после середины января. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости «омикроном» у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнётся и у нас», — написал он.

По его словам, волны заболеваемости коронавирусом в России и Европе «почему-то движутся в противофазе».

В свою очередь, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков заявил, что группоспецифический иммунитет, который образуется у людей после контакта с несколькими вариантами SARS-CoV-2, может защитить население от заболевания омикрон-штаммом, несмотря на то что у него серьёзно изменился S-белок, повысив шансы обойти антитела.

«Но кроме S-белка у вирусов есть ещё целый ряд других антигенов, и, когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. Поэтому, когда он сталкивается с «омикроном», то он уже защищён, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — цитирует его агентство URA.RU.

«Спутник V» и ВОЗ

27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом обсудил вопрос включения вакцины «Спутник V» в список препаратов, одобренных организацией для экстренного применения.

«В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V», необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении.

Также собеседники обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества относительно преодоления последствий пандемии, пути повышения эффективности глобальной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Кроме того, Лавров приветствовал решение ВОЗ о запуске работы над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ до конца декабря 2021 года ожидают получить дополнительные данные от российской стороны по вакцине. После этого организация сможет в феврале 2022-го провести инспекцию на производстве «Спутника V».

Препарат, разработанный специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, является первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19. О регистрации было объявлено 11 августа 2020 года. Препарат получил одобрение на применение в 71 стране с общим населением 4 млрд человек. По словам Дмитрия Пескова, подобное продвижение «Спутника V» на мировой арене является огромным успехом РФПИ.

28 декабря РБК со ссылкой на данные Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда сообщил, что Россия занимает пятое место в мире по объёму производства и экспорта вакцин от COVID-19 в 2021 году, уступая только Китаю, Евросоюзу, Индии и США. Отмечается, что всего Россия произвела почти 232,9 млн доз вакцин, из них 93,4 млн доз были отправлены за рубеж.