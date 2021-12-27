Представитель ВОЗ Клюге надеется на скорое окончание процесса одобрения «Спутника V»

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге надеется на скорейшее окончание процесса одобрения российской вакцины «Спутник V».

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал все юридические соглашения, необходимые для внесения в список препаратов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL), в октябре этого года», — сказал он ТАСС.

По его словам, подписание этих соглашений является предварительным условием для всех заявителей для начала оценки EUL.

Он добавил, что дополнительные данные от российской стороны по «Спутнику V» ожидаются к концу декабря 2021 года.

«Я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершён», — отметил он.

Ранее директор по регулированию и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспар заявил, что ВОЗ готова провести инспекцию на производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале 2022 года.

Он также отметил, что в РФПИ обещали направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет данных должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022 года.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.