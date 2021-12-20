ВОЗ готова провести инспекцию на производстве «Спутника V» в феврале

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Директор по регулированию и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспар заявил, что ВОЗ готова провести инспекцию на производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале 2022 года.
ВОЗ готова провести инспекцию на производстве «Спутника V» в феврале
  • Reuters

«По нашему плану на сегодня, с учётом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве «Спутника V» в феврале», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что в РФПИ обещали направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет данных должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022 года.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявлял, что организация проведёт инспекцию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года.

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