ВОЗ проведёт инспекцию производства вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт инспекцию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года, заявил официальный представитель организации Тарик Язаревич.

«Получение документов ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать, что инспекция пройдёт до того, как данные будут получены и рассмотрены», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам Язаревича, ВОЗ рассмотрит заявки и даст ответы по ним, а после уведомит заявителя о необходимости проведения инспекции на месте.

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что специалисты организации продолжают оценивать техническое досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ожидают дополнительную информацию о препарате.