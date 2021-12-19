ВОЗ проведёт инспекцию производства вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт инспекцию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года, заявил официальный представитель организации Тарик Язаревич.
ВОЗ проведёт инспекцию производства вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года
  • Reuters

«Получение документов ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать, что инспекция пройдёт до того, как данные будут получены и рассмотрены», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам Язаревича, ВОЗ рассмотрит заявки и даст ответы по ним, а после уведомит заявителя о необходимости проведения инспекции на месте.

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что специалисты организации продолжают оценивать техническое досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ожидают дополнительную информацию о препарате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить