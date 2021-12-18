В ВОЗ рассказали о ситуации с признанием вакцины от коронавируса «Спутник V»

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают оценивать техническое досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ожидают дополнительную информацию о препарате. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
В ВОЗ рассказали о ситуации с признанием вакцины от коронавируса «Спутник V»
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

«Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждём дополнительной информации. Процесс продолжается», — сообщила она в беседе с RT.

Харрис также уточнила, что организация зарегистрировала вакцины от коронавируса не только западного производства.

«На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время», — добавила она.

Ранее в ВОЗ заявили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в I квартале 2022 года.

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