Путин рассказал о важности признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ

Российский лидер Владимир Путин в рамках беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой рассказал, что российской вакцине против коронавируса «Спутник V» важно как можно скорее получить сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в целях более широкого распространения препарата в мире.

«Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от ВОЗ с тем, чтобы наша вакцина «Спутник V»... имела возможность более широко распространяться в мире», — цитирует ТАСС заявление главы государства.

Путин также отметил, что Россия надеется на поддержку Красного Креста в продвижении своих вакцин от COVID-19 на международном уровне.

Ранее в ВОЗ рассказали о сроках инспекции российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В ноябре в центре им. Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов из-за вакцинации «Спутником V».