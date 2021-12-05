Путин рассказал о важности признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ
- Reuters
«Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от ВОЗ с тем, чтобы наша вакцина «Спутник V»... имела возможность более широко распространяться в мире», — цитирует ТАСС заявление главы государства.
Путин также отметил, что Россия надеется на поддержку Красного Креста в продвижении своих вакцин от COVID-19 на международном уровне.
Ранее в ВОЗ рассказали о сроках инспекции российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В ноябре в центре им. Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов из-за вакцинации «Спутником V».