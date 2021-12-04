В ВОЗ рассказали о сроках инспекции российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Короткая ссылка
Инспекция российской вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения состоится не ранее января 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе ВОЗ.
В ВОЗ рассказали о сроках инспекции российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
  • AP
  • © Antonio Calanni

«ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.

В ВОЗ добавили, что ожидают представления данных к концу декабря текущего года.

«Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — подытожили в организации.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ задерживает одобрение вакцины «Спутник V» в связи с бюрократическими препятствиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить