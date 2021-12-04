В ВОЗ рассказали о сроках инспекции российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Инспекция российской вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Всемирной организации здравоохранения состоится не ранее января 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе ВОЗ.

«ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.

В ВОЗ добавили, что ожидают представления данных к концу декабря текущего года.

«Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — подытожили в организации.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ задерживает одобрение вакцины «Спутник V» в связи с бюрократическими препятствиями.