Глава РФПИ заявил о бюрократических преградах при признании ВОЗ «Спутника V»
«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё ещё остаются небольшие препятствия», — заявил Дмитриев в интервью газете La Nacion.
Он подчеркнул, что данные препятствия «носят исключительно бюрократический характер».
По его словам, российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата.
Руководитель РФПИ отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация «Спутником V» позволит россиянам въезжать в ещё большее число стран.
Ранее сообщалось, что российская сторона до конца текущего года направит в ВОЗ дополнительные данные по вакцине от коронавируса «Спутник V».
Как отмечается, инспекция Всемирной организации здравоохранения в Россию в рамках процедуры признания вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.