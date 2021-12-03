Глава РФПИ заявил о бюрократических преградах при признании ВОЗ «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в связи с бюрократическими препятствиями. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё ещё остаются небольшие препятствия», — заявил Дмитриев в интервью газете La Nacion.

Он подчеркнул, что данные препятствия «носят исключительно бюрократический характер».

По его словам, российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием препарата.

Руководитель РФПИ отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация «Спутником V» позволит россиянам въезжать в ещё большее число стран.

Ранее сообщалось, что российская сторона до конца текущего года направит в ВОЗ дополнительные данные по вакцине от коронавируса «Спутник V».

Как отмечается, инспекция Всемирной организации здравоохранения в Россию в рамках процедуры признания вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.