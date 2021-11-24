Глава РФПИ сообщил, что инспекция ВОЗ по «Спутнику V» ожидается в декабре

Инспекция Всемирной организации здравоохранения в Россию в рамках процедуры признания вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре.

Об этом, как пишет Интерфакс, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Министерство здравоохранения России сейчас ведёт диалог с ВОЗ (относительно процедуры признания вакцины. — RT). Мы ожидаем инспекцию в декабре. Мы видим определённые позитивные подвижки», — сказал Дмитриев.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа министерства с ВОЗ по признанию «Спутника V» двигается в позитивную сторону.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.