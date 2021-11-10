Мурашко: работа с ВОЗ по признанию «Спутника V» двигается в позитивную сторону

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа министерства со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по признанию российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» двигается в позитивную сторону.
Мурашко: работа с ВОЗ по признанию «Спутника V» двигается в позитивную сторону
  • © Natalia Kolesnikova
  • AFP

Об этом информирует ТАСС.

«Процесс идёт, работа с ВОЗ двигается в позитивную сторону», — заявил министр.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.

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