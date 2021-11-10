Мурашко: работа с ВОЗ по признанию «Спутника V» двигается в позитивную сторону
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- AFP
Об этом информирует ТАСС.
«Процесс идёт, работа с ВОЗ двигается в позитивную сторону», — заявил министр.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.