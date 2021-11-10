Мурашко: работа с ВОЗ по признанию «Спутника V» двигается в позитивную сторону

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что работа министерства со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по признанию российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» двигается в позитивную сторону.

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AFP