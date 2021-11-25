Россия до конца года направит дополнительные данные по «Спутнику V» в ВОЗ

Российская сторона до конца текущего года направит во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) дополнительные данные по вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, — цитирует ТАСС Хлюге.

По его словам, делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИД России встретилась с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом в прошлую пятницу, 19 ноября.

Стороны договорились, что до конца года российская сторона «отправит ещё некоторые данные», после чего будет согласован график повторных инспекций ВОЗ.

Ранее сообщалось, что инспекция Всемирной организации здравоохранения в Россию в рамках процедуры признания вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в декабре.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с гендиректором ВОЗ отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.