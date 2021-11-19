В центре имени Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов из-за вакцинации «Спутником V»

Короткая ссылка
Замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что летальных исходов из-за вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано.
В центре имени Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов из-за вакцинации «Спутником V»
  • Reuters

«У нас не зарегистрировано ни одного случая (смерти. — RT), который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией», — цитирует ТАСС заявление Логунова, сделанное в рамках III Московского конгресса кардиологов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от многократной ревакцинации против коронавируса обнаружено не было.

Главврач Одинцовской больницы Андрей Фадеев в беседе в «360» объяснил, почему люди, пренебрегающие масочным режимом, могут не сразу заболеть коронавирусом. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить