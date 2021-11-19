В центре имени Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов из-за вакцинации «Спутником V»

Замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что летальных исходов из-за вакцинации препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано.

«У нас не зарегистрировано ни одного случая (смерти. — RT), который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией», — цитирует ТАСС заявление Логунова, сделанное в рамках III Московского конгресса кардиологов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от многократной ревакцинации против коронавируса обнаружено не было.

Главврач Одинцовской больницы Андрей Фадеев в беседе в «360» объяснил, почему люди, пренебрегающие масочным режимом, могут не сразу заболеть коронавирусом.