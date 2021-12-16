В ВОЗ заявили, что «Спутник V» могут одобрить в I квартале 2022 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в I квартале 2022 года, заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Он отметил, что сфера здравоохранения, к которой относится и вопрос о вакцинах, должна быть аполитичной.

«В I квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — заключил Клюге.

Ранее в ВОЗ заявили, что инспекцию по «Спутнику V» проведут после рассмотрения данных из России.

Российский лидер Владимир Путин в рамках беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой рассказал, что российской вакцине от коронавируса «Спутник V» важно как можно скорее получить сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в целях более широкого распространения препарата в мире.