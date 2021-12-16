В ВОЗ заявили, что «Спутник V» могут одобрить в I квартале 2022 года

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в I квартале 2022 года, заявил руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
В ВОЗ заявили, что «Спутник V» могут одобрить в I квартале 2022 года
  • РИА Новости

Он отметил, что сфера здравоохранения, к которой относится и вопрос о вакцинах, должна быть аполитичной.

«В I квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса ВОЗ после получения досье, которое будет направлено до конца года», — заключил Клюге.

Ранее в ВОЗ заявили, что инспекцию по «Спутнику V» проведут после рассмотрения данных из России.

Российский лидер Владимир Путин в рамках беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой рассказал, что российской вакцине от коронавируса «Спутник V» важно как можно скорее получить сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в целях более широкого распространения препарата в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить