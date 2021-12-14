В ВОЗ заявили, что инспекцию по «Спутнику V» проведут после рассмотрения данных из России

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали ситуацию с российской вакциной «Спутник V».

«Какая-либо дата (инспекции. — RT) ещё не назначена», — отметил представитель пресс-службы организации, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В ВОЗ отметили, что «российские партнёры обязались поделиться всеми необходимыми данными к концу нынешнего года».

«Как только эти данные будут рассмотрены, группа специалистов EUL наметит инспекции», — подчеркнули в организации.

Российский лидер Владимир Путин в рамках беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой рассказал, что российской вакцине против коронавируса «Спутник V» важно как можно скорее получить сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в целях более широкого распространения препарата в мире.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва работает с ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств над сертификацией отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.