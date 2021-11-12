Лавров: Россия работает с ВОЗ и ЕМА над сертификацией российской вакцины

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Москва работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) над сертификацией отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия работает с ВОЗ и ЕМА над сертификацией российской вакцины
  • AP
  • © Darko Bandic

По его словам, признание российских препаратов затягивается из-за некоторых объективных и субъективных причин.

«Наши соответствующие структуры работают вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам, и работаем, конечно, с ВОЗ», — сказал Лавров на брифинге по итогам российско-французских переговоров. 

Ранее президент России Владимир Путин в рамках выступления на саммите АТЭС в формате видеоконференции призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов о вакцинации от коронавируса в мире.

Также глава государства отметил, что некоторые нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и политики протекционизма.

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