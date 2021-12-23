Универсален против разных вариантов SARS-CoV-2: Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»

Минздрав РФ зарегистрировал отечественный препарат «МИР 19», предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2. В Федеральном медико-биологическом агентстве России пояснили, что средство избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая организм человека. Как подчёркивают разработчики препарата, он универсален против всех известных вариантов SARS-CoV-2, включая штамм «омикрон». Лекарство будет применяться в стационарах в виде ингаляций — в ходе испытаний в «красной зоне» МИР 19 показал свою эффективность в сравнении со стандартной терапией.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «МИР 19» для лечения коронавирусной инфекции. Он был разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» по поручению главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой.

Как сообщили в пресс-службе ФМБА, особенность препарата заключается в его работе на генном уровне. МИР 19 (аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19) избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК коронавируса, при этом не затрагивая геном человека.

«Расшифровка генома вируса SARS-CoV-2 позволила установить оптимальные мишени внутри него. Оптимальной био-мишенью является самая консервативная последовательность РНК вируса, кодирующая фермент — РНК-полимеразу вируса. Без этого фермента вирус утрачивает способность размножаться внутри организма», — объяснила Скворцова.

В ходе исследований был установлен вариант малой интерферирующей РНК, наиболее эффективный против любых известных линий развития коронавируса SARS-CoV-2.

«Установлена полная идентичность МИР 19 и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая «омикрон». Не выявлено ни одной мутации, что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2», — пояснила глава ФМБА.

Отмечается, что доклинические исследования показали выраженный противовирусный эффект препарата (снижение вирусной нагрузки в 10 тыс. раз) и его низкую токсичность. Результаты были опубликованы в ведущем мировом журнале по иммунологии Allergy.

В ходе клинических испытаний была доказана безопасность и эффективность лекарства. В ФМБА подчеркнули, что МИР 19 не оказывает воздействия на организм человека, поскольку его цель — именно коронавирус. В связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.

Препарат исследовался в «красной зоне» коронавирусного стационара у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19, в результате чего была доказана его эффективность в сравнении со стандартной терапией.

«По итогам завершения второй фазы клинических исследований, которая показала высокодостоверные преимущества препарата «МИР 19» перед стандартной терапией, был сформирован и направлен отчёт для процедуры регистрации препарата», — сообщили в ФМБА.

Как рассказал директор Института иммунологии Муса Хаитов, зарегистрированное лекарство предназначено для ингаляционного применения в условиях стационара.

«В готовом виде препарат «МИР 19» вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути», — заявил он.

Отмечается, что МИР 19 будет выпускаться на площадке Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов ФМБА России.

Новый тест и распространение штамма «омикрон»

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов, комментируя распространение штамма «омикрон» подчеркнул, что российские тест-системы надёжно выявляют все известные варианты коронавируса SARS-CoV-2 и пока не нуждаются в модификации.

В интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» он также рассказал, что специалисты Роспотребнадзора дополнительно разработали тест-системы, которые не только позволяют выявить, болен ли человек коронавирусом, но и определить, если это штамм «омикрон».

По его словам, сейчас такие системы проходят лабораторные исследования и в случае необходимости станут доступны для применения в ПЦР-лабораториях.

Он добавил, что, согласно предварительной оценке, вариант вируса «омикрон» распространяется практически в три раза быстрее по сравнению со штаммом «дельта».

В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у «омикрона» нет специфических симптомов, позволяющих отличить его от других заболеваний, включая грипп.

В беседе с «Москвой 24» он отметил, что этот вариант вируса может начинаться с головных болей, недомогания, как герпетическая инфекция. По словам специалиста, заболевание может протекать бессимптомно или с минимальной симптоматикой.

«Зачастую обращаются с ним («омикроном». — RT) уже люди, когда появляются признаки пневмонии, дыхательной недостаточности, а до этого не чувствовали течение заболевания», — добавил Тимаков.