Универсален против разных вариантов SARS-CoV-2: Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»
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Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «МИР 19» для лечения коронавирусной инфекции. Он был разработан в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» по поручению главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой.
Как сообщили в пресс-службе ФМБА, особенность препарата заключается в его работе на генном уровне. МИР 19 (аббревиатура от малой интерферирующей РНК и COVID-19) избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК коронавируса, при этом не затрагивая геном человека.
«Расшифровка генома вируса SARS-CoV-2 позволила установить оптимальные мишени внутри него. Оптимальной био-мишенью является самая консервативная последовательность РНК вируса, кодирующая фермент — РНК-полимеразу вируса. Без этого фермента вирус утрачивает способность размножаться внутри организма», — объяснила Скворцова.
В ходе исследований был установлен вариант малой интерферирующей РНК, наиболее эффективный против любых известных линий развития коронавируса SARS-CoV-2.
«Установлена полная идентичность МИР 19 и мишени в геноме всех известных линий вируса, включая «омикрон». Не выявлено ни одной мутации, что делает препарат универсальным против разных вариантов SARS-CoV-2», — пояснила глава ФМБА.
Отмечается, что доклинические исследования показали выраженный противовирусный эффект препарата (снижение вирусной нагрузки в 10 тыс. раз) и его низкую токсичность. Результаты были опубликованы в ведущем мировом журнале по иммунологии Allergy.
В ходе клинических испытаний была доказана безопасность и эффективность лекарства. В ФМБА подчеркнули, что МИР 19 не оказывает воздействия на организм человека, поскольку его цель — именно коронавирус. В связи с этим не было установлено развития побочных реакций у пациентов.
Препарат исследовался в «красной зоне» коронавирусного стационара у пациентов со средней степенью тяжести COVID-19, в результате чего была доказана его эффективность в сравнении со стандартной терапией.
«По итогам завершения второй фазы клинических исследований, которая показала высокодостоверные преимущества препарата «МИР 19» перед стандартной терапией, был сформирован и направлен отчёт для процедуры регистрации препарата», — сообщили в ФМБА.
Как рассказал директор Института иммунологии Муса Хаитов, зарегистрированное лекарство предназначено для ингаляционного применения в условиях стационара.
«В готовом виде препарат «МИР 19» вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути», — заявил он.
Отмечается, что МИР 19 будет выпускаться на площадке Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов ФМБА России.
Новый тест и распространение штамма «омикрон»
Директор центра «Вектор» Ринат Максютов, комментируя распространение штамма «омикрон» подчеркнул, что российские тест-системы надёжно выявляют все известные варианты коронавируса SARS-CoV-2 и пока не нуждаются в модификации.
В интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» он также рассказал, что специалисты Роспотребнадзора дополнительно разработали тест-системы, которые не только позволяют выявить, болен ли человек коронавирусом, но и определить, если это штамм «омикрон».
По его словам, сейчас такие системы проходят лабораторные исследования и в случае необходимости станут доступны для применения в ПЦР-лабораториях.
Он добавил, что, согласно предварительной оценке, вариант вируса «омикрон» распространяется практически в три раза быстрее по сравнению со штаммом «дельта».
В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у «омикрона» нет специфических симптомов, позволяющих отличить его от других заболеваний, включая грипп.
В беседе с «Москвой 24» он отметил, что этот вариант вируса может начинаться с головных болей, недомогания, как герпетическая инфекция. По словам специалиста, заболевание может протекать бессимптомно или с минимальной симптоматикой.
«Зачастую обращаются с ним («омикроном». — RT) уже люди, когда появляются признаки пневмонии, дыхательной недостаточности, а до этого не чувствовали течение заболевания», — добавил Тимаков.