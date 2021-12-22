Медрегулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer

Американский медицинский регулятор FDA одобрил к экстренному применению таблетку от коронавируса компании Pfizer.

«Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid компании Pfizer для лечения от коронавирусной болезни в лёгкой или средней форме взрослых и педиатрических пациентов...» — приводит РИА Новости сообщение компании Pfizer.

Ранее сообщалось, что эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса Johnson & Johnson по причине осложнений с тромбами.