С начала пандемии число летальных исходов превысило 300 тысяч: в России выявили 25 264 новых случая COVID-19

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Роман Шимаев
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 25 264, скончались 1020 пациентов. В центре им. Гамалеи сообщили, что ожидаемая эффективность «Спутника V» при ревакцинации «Спутником Лайт» против омикрон-штамма может составить более 80%, что выше, чем у зарубежных мРНК-вакцин от Pfizer и Moderna. Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, за неделю с 13 по 19 декабря коронавирусом в мире заболели более 4,1 млн человек.
С начала пандемии число летальных исходов превысило 300 тысяч: в России выявили 25 264 новых случая COVID-19
  • Reuters

За минувшие сутки в стране зафиксировано 25 264 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2166), Москве (1904) и Московской области (1351).

За всё время пандемии COVID-19 выявили у 10 292 983 россиян. Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1020. Всего в РФ скончались 300 269 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи провели исследование, из которого следует, что у людей, вакцинированных «Спутником V» и ревакцинированных «Спутником Лайт», есть нейтрализующие антитела к штамму «омикрон».

«Результаты показали снижение уровня нейтрализующих антител к омикрон-штамму B.1.1.529 по сравнению с исходным штаммом B.1.1.1. Анализ сыворотки крови лиц, вакцинированных «Спутником V» 6—12 месяцев назад, показал снижение нейтрализующих антител в 11,76 раза. Хотя прямого сравнения со снижением уровня антител в случае с другими вакцинами не проводилось в рамках этого исследования, мы отмечаем, что, по сообщениям, снижение нейтрализующих антител в их случае происходит в 40—84 раза», — говорится в статье на портале Medrxiv.

Как отмечается в Twitter-аккаунте отечественной вакцины, у «Спутника V» нейтрализующие антитела снижаются в три-семь раз по сравнению с данными других производителей — Pfizer и Moderna. При этом ожидаемая эффективность «Спутника V» с бустерной инъекцией «Спутника Лайт» против новой мутации SARS-CoV-2 может составить более 80%.

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  • © sputnikvaccine

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ревакцинация очень эффективно помогает поднять уровень антител и защитить население от COVID-19, включая омикрон-штамм.

Статистика COVID-19 в мире

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон-штамм обнаружен уже в 106 странах мира. Вместе с тем в глобальном плане продолжает доминировать штамм «дельта» — он был обнаружен в 96% образцов биоматериала, сделанных в период с 20 октября по 19 декабря. «Омикрон» — всего в 1,6% случаев.

«Общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность омикрон-вариантом, остаётся очень высоким», — добавили в ВОЗ.

В пресс-службе Европейского центра по профилактике и контролю предполагают, что «омикрон» станет доминирующим в Европе в первые два месяца 2022 года. При этом страны континента должны быстрее внедрить ограничительные меры для того, чтобы замедлить распространение новой мутации и сократить число случаев инфицирования «дельтой», передаёт газета «Известия».

«Европейские правительства, конечно, неохотно принимают решительные меры перед рождественскими каникулами. Но если волна «омикрона» приведёт к большому числу госпитализаций, скорее всего, сразу после Нового года будут введены дополнительные ограничения», — заявил директор Института глобального здравоохранения медицинского факультета Женевского университета Антуан Флао.

21 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрирован уже 41 случай инфицирования штаммом «омикрон». Все заболевшие находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное.

Ни один вирус в истории не распространялся с такой скоростью, как штамм «омикрон», который в ближайшее время будет во всех странах мира, считает основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс.

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«Даже если он лишь наполовину такой же серьёзный, как «дельта», то это будет худшая волна из тех, что мы видели, потому что он такой заразный», — написал он в Twitter.

Несмотря на это, Гейтс полагает, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут предприняты верные шаги. Он призвал заботиться друг о друге, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также вакцинироваться.

«Я знаю это разочарование, когда в путешествиях над нами нависает COVID-19. Но так будет не вечно. Когда-нибудь пандемия закончится, и чем лучше мы будем заботиться друг о друге, тем скорее это время наступит», — заключил миллиардер.

Как следует из сведений эпидемиологического бюллетеня ВОЗ, за неделю с 13 по 19 декабря коронавирусной инфекцией в мире заболели более 4,1 млн человек, свыше 44 тыс. пациентов умерли — это соответственно на 2% и 9% меньше, чем за предшествующие семь дней.

В общей сложности с начала пандемии зафиксировано свыше 276,2 млн случаев заболевания, больше всего — в США (51,2 млн), Индии (34,7 млн) и Бразилии (22,2 млн), сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 5,3 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (810 тыс.), Бразилии (617,9 тыс.) и Индии (478 тыс.).

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