Включая вакцинацию от COVID-19: Минздрав России утвердил национальный календарь прививок

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, который включает в себя в том числе вакцинацию против коронавирусной инфекции. Согласно документу, приоритет в вакцинации от COVID-19 отдаётся лицам в возрасте 60 лет и старше, сотрудникам определённых сфер, лицам с хроническими заболеваниями и жителям городов с населением более 1 млн человек. Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила об улучшении в стране эпидемиологической ситуации, отметив, что в РФ наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. Документ включает в себя в том числе вакцинацию против коронавирусной инфекции. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», — говорится в документе.

В приказе уточняется, что приоритет в вакцинации от COVID-19 отдаётся лицам в возрасте 60 лет и старше, а также сотрудникам определённых сфер — медицины, социального обслуживания и других. Также приоритетными для прививки считаются лица с хроническими заболеваниями и жители городов с населением более 1 млн человек.

Кроме того, Минздрав включил в календарь добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

«Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету третьего уровня относятся… дети от 12 до 17 лет (включительно)», — говорится в тексте документа.

Там уточняется, что вакцинация данной возрастной группы проводится на добровольной основе при условии наличия письменного заявления одного из родителей.

Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила об улучшении в стране эпидемиологической ситуации, отметив, что в РФ наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.

Вместе с тем директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил, что организация рассматривает различные сценарии развития ситуации с COVID-19. Он подчеркнул, что вирус продолжит развиваться и мутировать, что будет ставить под угрозу здоровье населения в странах со слабой системой здравоохранения.

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По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, с начала 2021 года от коронавирусной инфекции скончалось свыше 3,3 млн человек, а еженедельно COVID-19 уносит около 50 тыс. жизней. Он также заявил, что у организации есть «устойчивые подтверждения» случаев инфицирования штаммом «омикрон» среди привитых и переболевших, а также данные о быстром распространении данного варианта COVID-19.

Между тем директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявил, что организация готова провести инспекцию на производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале 2022 года.

«По нашему плану на сегодня, с учётом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будут представлены необходимые данные, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве «Спутника V» в феврале», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что в РФПИ обещали направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет данных должен быть направлен в ВОЗ к концу января 2022 года.

При этом глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук в интервью газете заявила, что эффективность вакцин от коронавируса существенно снизилась в связи с появлением омикрон-варианта.

В свою очередь, директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что центр рассчитывает получить в ВОЗ в первой половине 2022 года регистрацию своей вакцины «КовиВак».

«Мы работаем над этим, полгода где-то займёт», — приводит Интерфакс его заявление.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург тем временем высказал мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет естественное происхождение. Он отметил, что на юге Африки, где сообщалось о первых случаях инфицирования «омикроном», находится большое число людей с иммунодефицитом, в организме которых вирус мог мутировать долгое время.

«С другой стороны, у них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто», — пояснил он.

В связи с этим вирус в организме мог накапливать большое количество мутаций, отметил специалист.

В пресс-службе Роспотребнадзора рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Кению из-за угрозы распространения штамма коронавируса «омикрон».

По последним данным, в Кении наблюдается активная циркуляция нового варианта коронавируса «омикрон».