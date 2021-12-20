Собянин: 80% госпитализированных в Москве с коронавирусом занимались самолечением

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в столице людей занимались самолечением или не обращались за медицинской помощью.
Собянин: 80% госпитализированных в Москве с коронавирусом занимались самолечением
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

По его словам, во избежание госпитализации необходимо быстро выявить инфицирование COVID-19 и обратиться к врачу.

«И, как правило, здесь (в больницах. — RT) оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких 80% сюда попадает»,  — сообщил Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Ранее стало известно, что в Москве срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию сократился до двух календарных дней.

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