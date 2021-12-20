Минздрав России включил вакцинацию подростков от COVID-19 в нацкалендарь прививок
- AP
Соответствующий приказ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету третьего уровня относятся… дети от 12 до 17 лет (включительно)», — говорится в тексте документа.
Уточняется, что вакцинация данной возрастной группы проводится на добровольной основе при условии наличия письменного заявления одного из родителей.
Ранее Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. В документе также прописана вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19.
19 декабря Мурашко высказался о возможной очередной волне коронавируса из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.