Минздрав России включил вакцинацию подростков от COVID-19 в нацкалендарь прививок

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

AP