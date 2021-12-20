Минздрав России включил вакцинацию подростков от COVID-19 в нацкалендарь прививок

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ, по которому добровольная вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Минздрав России включил вакцинацию подростков от COVID-19 в нацкалендарь прививок
  • AP

Соответствующий приказ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету третьего уровня относятся… дети от 12 до 17 лет (включительно)», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что вакцинация данной возрастной группы проводится на добровольной основе при условии наличия письменного заявления одного из родителей.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. В документе также прописана вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19.

19 декабря Мурашко высказался о возможной очередной волне коронавируса из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

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