Мурашко высказался о возможной очередной волне коронавируса из-за штамма «омикрон»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» высказался о возможной очередной волне коронавируса из-за штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко высказался о возможной очередной волне коронавируса из-за штамма «омикрон»
  • Reuters

По его словам, за время пандемии врачи приобрели большой опыт и это позволяет управлять и бороться с новыми волнами COVID-19.

«Мы за этот период приобрели уже большой опыт и борьбы, и медицинских мероприятий, которые позволяют нам останавливать или управлять процессом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что более 62% российских граждан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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