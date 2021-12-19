Более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» заявил, что более 62% российских граждан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса в столице прошли более 6,6 млн человек, полностью привиты — свыше 6,1 млн человек.