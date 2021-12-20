Минздрав России утвердил календарь профилактических прививок, включая уколы от COVID-19

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Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. В документе также прописана вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав России утвердил календарь профилактических прививок, включая уколы от COVID-19
  • Reuters

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», — говорится в документе.

В приказе говорится, что приоритет в вакцинации от COVID-19 отдаётся лицам в возрасте 60 лет и старше, а также взрослым, которые заняты в определённых сферах деятельности: в медицине, социальном обслуживании и т. д.

Также к приоритету первого уровня по прививкам от коронавируса относятся лица с хроническими заболеваниями и граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более.

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