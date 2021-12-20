ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 3,3 млн с начала года
- Reuters
«Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 в этом году», — приводит ТАСС заявление Гебрейесуса.
По его словам, данный показатель превышает число смертей, зарегистрированных в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулёза, вместе взятых.
«COVID-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тыс. жизней», — добавил глава ВОЗ.
Он отметил, что эти данные не учитывают «смерти, о которых не поступают сообщения».
Ранее Гебрейесус заявил, что у организации есть «устойчивые подтверждения» случаев заболевания штаммом «омикрон» коронавируса среди привитых и переболевших.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии: когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.