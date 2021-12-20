ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 3,3 млн с начала года

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с начала 2021 года свыше 3,3 млн человек умерли от коронавирусной инфекции.
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 3,3 млн с начала года
  • Reuters

«Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 в этом году», — приводит ТАСС заявление Гебрейесуса.

По его словам, данный показатель превышает число смертей, зарегистрированных в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулёза, вместе взятых.

«COVID-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тыс. жизней», — добавил глава ВОЗ.

Он отметил, что эти данные не учитывают «смерти, о которых не поступают сообщения».

Ранее Гебрейесус заявил, что у организации есть «устойчивые подтверждения» случаев заболевания штаммом «омикрон» коронавируса среди привитых и переболевших.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии: когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.

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