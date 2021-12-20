В ВОЗ рассказали о данных по поводу заболевания штаммом «омикрон» среди привитых

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что у организации есть «устойчивые подтверждения» случаев заболевания штаммом «омикрон» коронавируса среди привитых и переболевших.

Об этом он заявил на брифинге в Женеве.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации, в том числе бустерных прививок от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.