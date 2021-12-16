В ВОЗ заявили о важности вакцинации на фоне ситуации с омикрон-штаммом

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации, в том числе бустерных прививок от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.

«На сегодня нам известно, что вакцины по-прежнему эффективны. В случае первой и второй дозы эффективность может быть немного ниже, но с третьей дозой она восстанавливается. Таким образом, бустер становится очень важным», — отметил Клюге.

Он рассказал, что штамм «омикрон» распространяется быстрее и поражает преимущественно молодых, потому что они остаются в числе непривитых.

Также Клюге отметил, что, по предварительным данным, омикрон-штамм может быть менее опасен.

«Мы пока не знаем точно, но такой позитивный момент возможен... Нам потребуется ещё неделя-полторы. Но, опять же, наша стратегия от этого не меняется», — сказал специалист ВОЗ.

Он добавил, что необходимо всеми силами повышать уровень вакцинации в Европе и Центральной Азии, отметив, что это является главным приоритетом.

Кроме того, Клюге заявил, что ВОЗ может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в I квартале 2022 года.