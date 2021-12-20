Власти Москвы не планируют усиливать меры по коронавирусу
- Reuters
«Дополнительных ограничений пока мы не планируем, всё будет зависеть от ситуации, которая будет развиваться», — заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Собянин отметил, что пандемия коронавируса «достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая».
Ранее столичный мэр сообщил, что пандемия коронавируса обошлась бюджету города примерно в 800 млрд рублей, в том числе около 200 млрд рублей — это недополученные доходы.