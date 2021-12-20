Собянин: пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что пандемия коронавируса обошлась бюджету города примерно в 800 млрд рублей, в том числе около 200 млрд рублей — это недополученные доходы.
Собянин: пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Он отметил, что речь идёт о затратах по очень многим направлениям, в том числе прямые расходы на создание ковидных госпиталей, дополнительные выплаты врачам, компенсации жителям и бизнесу. По его словам, «немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета».

«Если вот всё это вместе посчитать, это, я думаю, где-то порядка 800 млрд рублей, включая траты фонда обязательного медицинского страхования», — цитирует РИА Новости мэра Москвы.

Собянин уточнил, что в том числе около 200 млрд — это недополученные доходы столицы.

Ранее мэр Москвы заявил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в столице людей занимались самолечением или не обращались за медицинской помощью.

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