В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с коронавирусом
- Reuters
«У нас есть различные сценарии (развития ситуации. — RT) в зависимости от того, что делают правительства», — цитирует РИА Новости Райана.
По его словам, вирус продолжит развиваться и мутировать, что будет ставить под угрозу здоровье населения в странах со слабой системой здравоохранения.
Райан подчеркнул, что в мире уже имеются знания о вирусе, а также средства его сдерживания.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с начала 2021 года свыше 3,3 млн человек умерли от коронавирусной инфекции.