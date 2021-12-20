В ВОЗ изучают различные сценарии развития ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает различные сценарии развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«У нас есть различные сценарии (развития ситуации. — RT) в зависимости от того, что делают правительства», — цитирует РИА Новости Райана.

По его словам, вирус продолжит развиваться и мутировать, что будет ставить под угрозу здоровье населения в странах со слабой системой здравоохранения.

Райан подчеркнул, что в мире уже имеются знания о вирусе, а также средства его сдерживания.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с начала 2021 года свыше 3,3 млн человек умерли от коронавирусной инфекции.