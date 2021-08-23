«Планируем в сентябре представить отчёт»: Скворцова рассказала об исследованиях препарата от коронавируса «МИР-19»

В сентябре в Минздрав России должен поступить отчёт о второй фазе клинических исследований препарата от COVID «МИР-19», который разрабатывается Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), сообщила глава агентства Вероника Скворцова. По её словам, на данный момент препарат получили около 160 пациентов. В то же время на Филиппинах одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Кроме того, власти Чехии исключили Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19.

Федеральное медико-биологическое агентство России в сентябре планирует представить отчёт о ходе клинических исследований собственного препарата от COVID «МИР-19». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Препарат «МИР-19» представлен, он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время уже около 160 пациентов получили МИР-19», — приводит ТАСС слова Скворцовой.

«Мы планируем где-то в сентябре представить отчёт в Министерство здравоохранения и дальше, соответственно, решить вопрос о его регистрации», — пояснила глава ФМБА.

Институт иммунологии ФМБА России в апреле получил патент на лекарственное средство «МИР-19». Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Позднее в том же месяце стартовала вторая фаза исследований препарата.

Как рассказывал в интервью RT учёный-иммунолог, член-корреспондент РАН Муса Хаитов, директор Института иммунологии ФМБА России, в доклинике МИР-19 продемонстрировал очень высокую эффективность.

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«Препарат направлен непосредственно на специфический участок вирусной РНК. Он создан таким образом, чтобы максимально эффективно блокировать репликацию вируса. Будет применяться ингаляционный путь введения. Чем раньше препарат будет введён, тем эффективность будет выше. Он может быть эффективен фактически на любом этапе заболевания», — пояснял Хаитов.

Статистика COVID-19 в России

В понедельник, 23 августа, власти Чехии исключили Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19. Поездки в государства, находящиеся в этом перечне, разрешены чешским гражданам лишь в неотложных случаях с предварительным уведомлением властей.

Россия находилась в этом списке с 1 июля — в данный момент РФ входит в категорию государств с «очень высоким риском переноса коронавирусной инфекции».

«Россия с понедельника исключена из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Из данного списка исключены также Тунис, Индия и другие государства. В него, наоборот, внесены Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания», — приводит ТАСС текст сообщения Минздрава Чехии.

Новая волна коронавирусной инфекции ожидается в сентябре, заявила зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, выступая с докладом об оснащении подмосковных медицинских учреждений новой техникой перед губернатором Андреем Воробьёвым.

«Андрей Юрьевич, прошу ваших поручений главам городских округов оказать содействие в регистрации машин в ГИБДД. Это сейчас важно с учётом того, что прогнозируется очередная волна, естественно, осенью COVID-19, нам необходим транспорт. Поэтому я прошу глав взять на контроль постановку машин на учёт», — цитирует её ТАСС.

В России за прошедшие сутки было выявлено 19 454 новых случая коронавирусной инфекции — суточный прирост составил менее 20 тыс. впервые с 23 июня. Наибольшее число — в Москве (1458), Московской области (1187) и в Санкт-Петербурге (691 — минимальный показатель с 24 апреля). За это время выздоровел 15 401 человек, скончались 776 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 766 541, с начала пандемии в России выздоровели 6 034 867 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 176 820 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 175,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,264 млн человек.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, Россия находится «в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению».

«На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды. Тем не менее расслабляться ещё рано, ведь 19 тыс. заболевших в сутки — ещё серьёзная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто ещё этого не сделал», — сказал он.

«Спутник Лайт» на Филиппинах

Власти Филиппин в рамках ускоренной процедуры одобрили применение в республике российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что отечественная вакцина позволит ограничить распространение коронавируса на Филиппинах и ускорит создание популяционного иммунитета.

«Одобрение применения однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» национальным регулятором Филиппин позволит добавить в портфель вакцин ещё один российский препарат против коронавируса, который демонстрирует безопасность и высокую эффективность в разных странах мира. «Спутник Лайт» уже после первой инъекции демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин, и позволит защитить больше людей за короткий срок», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

В марте на Филиппинах одобрили вакцину «Спутник V» в рамках процедуры ускоренной регистрации. К данному моменту препарат одобрен в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

Ранее Минздрав Аргентины привёл данные вакцинации пожилых людей «Спутником Лайт» в провинции Буэнос-Айрес — эффективность была на уровне 78,6—83,7%. При этом в Парагвае эффективность отечественного препарата в ходе массовой вакцинации составила 93,5%.