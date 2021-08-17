«На подходе»: Попова анонсировала появление в России пятой вакцины от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление в России пятой вакцины от коронавирусной инфекции. В настоящее время в стране одобрены к применению препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что с Евросоюзом ведётся предметный и профессиональный диалог на тему взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19.

В России появится пятая вакцина от коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» в штабе «Единой России».

«Четыре российские вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — сказала Попова.

В России к настоящему времени зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные центром имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также «КовиВак», произведённая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. Согласно данным специалистов, «Спутник Лайт» больше подходит для усиления иммунитета переболевшим и для тех, кто прошёл вакцинацию более полугода назад.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ 18 января. Согласно данным на 6 августа, двумя компонентами вакцин в стране привиты более 30 млн человек.

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Как сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, более 50 стран обратились с запросом на поставку или трансфер производства вакцины «ЭпиВакКорона».

«Вектор» сосредоточен в первую очередь на внутреннем спросе, а переговоры с другими странами ведёт компания «Герофарм». Уже заключён контракт с Венесуэлой, Бразилией, но суммарно у нас уже более 50 обращений от стран либо на поставку «ЭпиВакКороны», либо на трансфер производства», — цитирует его издание «Известия».

«ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной в России вакциной от COVID-19 (дата регистрации — 14 октября 2020 года). В начале июля сообщалось, что этим препаратом привились более 1 млн россиян.

Гендиректор центра «Вектор» также выразил уверенность, что в скором времени комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет ежегодно принимать решение об изменении состава вакцин от COVID-19 в части штаммов для получения популяционного иммунитета.

«Вот сейчас я бы принимал решение делать вакцину на основе штамма «дельта» с тем пониманием, что будущие эволюционные варианты произойдут именно от него. Если же в процессе эволюции SARS-CoV-2 разделится на различные линии, то можно делать вакцину, включая разные штаммы. Реализовать это несложно», — пояснил он.

Вопрос о признании ковид-сертификатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков рассказал о переговорах с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. По его словам, в Брюсселе была продемонстрирована политическая воля, сообщает ТАСС.

«Сейчас, как вы знаете, идёт предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов, — сказал Лавров. — Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить техническую совместимость процедур и ряд других (вопросов. — RT)».

Глава российской дипломатии добавил, что в Москве готовы продолжать «прагматичный и профессиональный диалог» на эту тему.

«Но очень рассчитываем, что затяжки, которые имеют явный признак политизации, всё-таки прекратятся и мы достигнем договорённостей, которые отвечают интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза», — пояснил Лавров.

Напомним, что Россия ещё 29 января обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) для регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС. В конце апреля завершился первый этап экспертизы. В начале июня в Российском фонде прямых инвестиций (РФФИ) заявили, что не получали критических замечаний от EMA по поводу препарата, а спустя месяц в европейском регуляторе сообщили, что процесс оценки «Спутника V» продолжается. В начале августа в РФПИ отметили, что процедура «идёт в положительном и профессиональном ключе».

11 августа помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао сообщала, что «Спутник V» проходит в ВОЗ юридические процедуры, сроки завершения оценки препарата неизвестны.

globallookpress.com

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Статистика заболеваемости COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 20 958 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2006), Московской области (1328) и Санкт-Петербурге (1156). За это время выздоровели 18 407 человек, скончались 805 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 642 559, с начала пандемии в России выздоровели 5 918 324 пациента. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 172 110 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 172,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,251 млн человек.