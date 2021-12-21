Песков назвал огромным успехом РФПИ продвижение «Спутника V» за рубежом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий в эфире «Россия 24» назвал огромным успехом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) факт, что вакцина от «Спутник V» используется в 71 стране мира.
Песков назвал огромным успехом РФПИ продвижение «Спутника V» за рубежом
  • © REUTERS/Manaure Quintero

«Рынок фармы и рынок вакцин — это в целом очень агрессивный рынок, где огромная конкуренция, потому что ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира... То, что РФПИ пронес нашу вакцину через все эти препоны, 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже применяют у себя, — это огромный успех», — приводит ТАСС слова Пескова.

На данный момент вакцина одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.

Ранее директор по регулированию и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспар заявил, что ВОЗ готова провести инспекцию на производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в феврале 2022 года.

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