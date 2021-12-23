Биолог Баранова рассказала, кто может быть склонен к продолжительному постковидному синдрому

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Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук, предположила, что люди, потерявшие обоняние из-за коронавируса, более склонны к продолжительному постковидному синдрому.
Биолог Баранова рассказала, кто может быть склонен к продолжительному постковидному синдрому
  • Legion-Media

«Обоняние — вход в нервную систему. Я думаю, что в случае варианта «омикрона» вирус быстрее переходит из носоглотки, из тех мест, где находится вход в обонятельный эпителий, в более нижние районы. У нас пока нет никаких данных по длинному ковидному хвосту после «омикрона». И тем не менее для других вариантов вируса показано, что люди, у которых потеряно обоняние, более склонны к длинному ковидному хвосту. Поэтому отсутствие аносмии при «омикроне» вселяет надежду, что постковидного синдрома будет либо меньше, либо он будет выглядеть как-то по-другому», — сказала Баранова в беседе с URA.RU.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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