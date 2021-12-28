Глава Минздрава Мурашко выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году.
Глава Минздрава Мурашко выразил надежду на окончание пандемии коронавируса в 2022 году
  • Reuters

«Очень хочется верить, что всё закончится, но нельзя, чтобы создалось ложное впечатление, что сейчас один человек скажет, взмахнет волшебной палочкой — и всё станет так, как было прежде», — сказал он в эфире «Россия 24», отвечая на вопрос, закончится ли пандемия в 2022 году.

По его словам, необходимо участие каждого.

Ранее Мурашко отметил, что появление препаратов от коронавируса не означает, что вопрос вакцинации от COVID-19 можно отложить.

28 декабря Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Теперь в них включена информация об омикрон-штамме.

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