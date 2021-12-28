Минздрав России включил в новую версию рекомендаций по коронавирусу данные об «омикроне»

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Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Теперь в них включена информация об омикрон-штамме.
Минздрав России включил в новую версию рекомендаций по коронавирусу данные об «омикроне»
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Теперь в раздел «Этиология, патогенез и патоморфология» включена информация о новом варианте коронавируса  «омикрон», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности», — говорится в сообщении.

Ранее глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» сильнее распространяется в популяции.

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU  сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.

По данным на 27 декабря, за сутки в России выявили 23 210 случаев инфицирования коронавирусом.

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