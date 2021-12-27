За сутки в России выявили 23 210 случаев инфицирования коронавирусом.

Накануне стало известно о 23 721 заболевшем.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 415 230 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 937 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 968 пациентов. Общее число летальных исходов — 305 155.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 293 486 пациентов. За сутки выздоровели 33 715 человек, накануне — 37 285.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.