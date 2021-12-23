Гинцбург заявил об активном распространении «омикрона»

Короткая ссылка
Как заявил в эфире канала «Россия 24» глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, говорить, что штамм «омикрон» коронавируса более опасный, пока не приходится, но он сильнее распространяется в популяции.
Гинцбург заявил об активном распространении «омикрона»
  • РИА Новости

«На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм «омикрон» более опасен, более вирулентный… не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он добавил, что число инфицированных, особенно среди невакцинированных, из-за «омикрона» может достичь очень больших значений.

Ранее Гинцбург высказал мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет естественное происхождение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить