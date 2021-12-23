Гинцбург заявил об активном распространении «омикрона»

Как заявил в эфире канала «Россия 24» глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, говорить, что штамм «омикрон» коронавируса более опасный, пока не приходится, но он сильнее распространяется в популяции.

«На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм «омикрон» более опасен, более вирулентный… не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он добавил, что число инфицированных, особенно среди невакцинированных, из-за «омикрона» может достичь очень больших значений.

Ранее Гинцбург высказал мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет естественное происхождение.