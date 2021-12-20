Гинцбург опроверг искусственное происхождение штамма коронавируса «омикрон»

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Глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет естественное происхождение.
Гинцбург опроверг искусственное происхождение штамма коронавируса «омикрон»
  • AP

По его словам, на юге Африки, где сообщалось о первых случаях инфицирования «омикроном», находится большое число людей с иммунодефицитом, в организме которых вирус мог мутировать долгое время.

«С другой стороны, у них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто», — приводит Интерфакс заявление Гинцбурга.

В связи с этим, вирус в организме мог накапливать большое количество мутаций.

Гинцбург не исключил, что COVID-19 мог передаться от жителей Африки диким животным и затем обратно вернуться в организм человека.

При наличии тесных контактов между животным миром и человеком, которые наблюдаются в Африке, циркулирование вируса между организмами может привести к таким «печальными для человеческой популяции последствиям».

«Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного человеческого вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», — подытожил Гинцбург.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, допустил, что штамм коронавируса «омикрон» мог быть создан искусственно.

В свою очередь, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что большое количество мутаций штамма «омикрон» коронавируса может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно.

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