Гинцбург опроверг искусственное происхождение штамма коронавируса «омикрон»

Глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет естественное происхождение.

По его словам, на юге Африки, где сообщалось о первых случаях инфицирования «омикроном», находится большое число людей с иммунодефицитом, в организме которых вирус мог мутировать долгое время.

«С другой стороны, у них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто», — приводит Интерфакс заявление Гинцбурга.

В связи с этим, вирус в организме мог накапливать большое количество мутаций.

Гинцбург не исключил, что COVID-19 мог передаться от жителей Африки диким животным и затем обратно вернуться в организм человека.

При наличии тесных контактов между животным миром и человеком, которые наблюдаются в Африке, циркулирование вируса между организмами может привести к таким «печальными для человеческой популяции последствиям».

«Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного человеческого вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», — подытожил Гинцбург.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, член-корреспондент РАН, допустил, что штамм коронавируса «омикрон» мог быть создан искусственно.

В свою очередь, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что большое количество мутаций штамма «омикрон» коронавируса может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно.