Биолог Баранова назвала возможную причину возникновения мутаций «омикрона»

Большое количество мутаций омикрон-штамма коронавируса может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно. Такое мнение выразила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Учёные показали, что «омикрон» научился распознавать этот рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок «омикрона» передавался несколько раз от человека к мышам и обратно», — цитирует Баранову РИА Новости.

По её словам, в результате этого процесса белок коронавируса лучше приспособился к рецепторам человека.

Ранее профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков в интервью RT допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса.