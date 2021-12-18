Биолог Баранова назвала возможную причину возникновения мутаций «омикрона»
- Reuters
«Учёные показали, что «омикрон» научился распознавать этот рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок «омикрона» передавался несколько раз от человека к мышам и обратно», — цитирует Баранову РИА Новости.
По её словам, в результате этого процесса белок коронавируса лучше приспособился к рецепторам человека.
Ранее профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков в интервью RT допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса.