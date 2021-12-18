Биолог Баранова назвала возможную причину возникновения мутаций «омикрона»

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Большое количество мутаций омикрон-штамма коронавируса может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно. Такое мнение выразила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Биолог Баранова назвала возможную причину возникновения мутаций «омикрона»
  • Reuters

«Учёные показали, что «омикрон» научился распознавать этот рецептор не только у человека, но и у мышей. Скорее всего, предок «омикрона» передавался несколько раз от человека к мышам и обратно», — цитирует Баранову РИА Новости.

По её словам, в результате этого процесса белок коронавируса лучше приспособился к рецепторам человека.

Ранее профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков в интервью RT допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса.

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