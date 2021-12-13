В Роспотребнадзоре рассказали о гипотезах происхождения штамма «омикрон»

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Сотрудник Роспотребнадзора Камиль Хафизов в стриме RT «Летучка» рассказал о гипотезах происхождения штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
В Роспотребнадзоре рассказали о гипотезах происхождения штамма «омикрон»
  • © REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

«Одна из рабочих гипотез, что новый вариант эволюционировал в теле пациента с супрессированной иммунной системой. Это может быть как ВИЧ-инфицированный, так, в общем-то, иммунодефицит мог быть вызван другими причинами», — сказал он.

Также Хафизов отметил, что, согласно другой версии, вирус мог попасть в тело животного, там развиться, а после снова вернуться к человеку.

«Есть другая гипотеза — о том, что с человека вирус перепрыгнул на летучих мышей или какое другое животное, изменился там, а потом обратно вернулся в популяцию. Но это совершенно точно не потомок «дельты», это независимая ветвь», — заявил сотрудник Роспотребнадзора. 

Ранее профессор Сколтеха Георгий Базыкин уже рассказывал о гипотезах, согласно которым штамм коронавируса «омикрон» мог возникнуть у пациента с долгим постковидным синдромом либо «перескочить» от животных.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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