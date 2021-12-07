Профессор Сколтеха Базыкин заявил, что штамм «омикрон» мог произойти от животных
«Вариант, который мне кажется более правдоподобным, что он («омикрон». — RT) находился в пациенте с долгосрочным ковидом с подавленной иммунной системой», — рассказал Базыкин в беседе с РИА Новости.
По его словам, вирус пациента мог за продолжительное время накопить много мутаций, которые помогают выживать в ситуации подавленного иммунитета, после чего проявился в общей популяции.
По мнению Базыкина, вероятно, что вирус прятался в каких-то животных, а потом «перескочил» на человека, накопив при этом ряд мутаций.
Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».