Профессор Сколтеха Базыкин заявил, что штамм «омикрон» мог произойти от животных

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Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал о гипотезе, согласно которой, штамм коронавируса «омикрон» мог возникнуть у пациента с долгим постковидным синдромом, либо «перескочить» от животных.

«Вариант, который мне кажется более правдоподобным, что он («омикрон». — RT) находился в пациенте с долгосрочным ковидом с подавленной иммунной системой», — рассказал Базыкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, вирус пациента мог за продолжительное время накопить много мутаций, которые помогают выживать в ситуации подавленного иммунитета, после чего проявился в общей популяции.

По мнению Базыкина, вероятно, что вирус прятался в каких-то животных, а потом «перескочил» на человека, накопив при этом ряд мутаций.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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