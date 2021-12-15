Вирусолог Чумаков допустил искусственное происхождение штамма коронавируса «омикрон»
- Reuters
По его словам, к разработке якобы могут быть причастны английские специалисты.
«Решили прекратить сейчас пандемию, потому что настала пора решительных каких-то изменений в мире», — приводит РБК заявление Чумакова в эфире «Радио России».
По мнению вирусолога, в «омикроне» собраны все известные мутации коронавируса.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что «омикрон» мог произойти от больного пациента с ослабленным иммунитетом, который не сумел полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени».