Мурашко: появление препаратов от коронавируса не отменяет необходимости вакцинации

Появление препаратов от коронавируса не означает, что вакцинацию от COVID-19 можно отложить. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прививка является основной рекомендацией врачей.

«Ни в коем случае, если сейчас кто-то думает, что появился тот или иной препарат и можно отложить вакцинацию, ни в коем случае. Вакцинация — это первое, что сегодня рекомендуют врачи для профилактики заболеваний, тяжёлого течения», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Минздрав России ранее зарегистрировал отечественный препарат «МИР 19», предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2.

Как подчёркивают разработчики препарата, он универсален против всех известных вариантов COVID-19, включая штамм «омикрон».

Использование препарата разрешено для лечения граждан в возрасте от 18 до 65 лет.