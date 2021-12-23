Препарат от коронавируса «МИР 19» разрешён для применения гражданам от 18 до 65 лет

Лекарство для лечения коронавирусной инфекции «МИР 19» разрешено для лечения граждан в возрасте от 18 до 65 лет, следует из инструкции.

«Показание к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет», — приводит ТАСС текст документа.

Минздрав России ранее зарегистрировал отечественный препарат «МИР 19», предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2.

Как подчёркивают разработчики препарата, он универсален против всех известных вариантов SARS-CoV-2, включая штамм «омикрон».

Лекарство будет применяться в стационарах в виде ингаляций — в ходе испытаний в «красной зоне» МИР 19 показал свою эффективность в сравнении со стандартной терапией.