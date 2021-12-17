РФПИ сообщил об эффективности «Спутника Лайт» в качестве бустера против омикрон-штамма

Использование препарата «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки от коронавируса значительно увеличивает эффективность против штамма «омикрон».

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

«Спутник Лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта «омикрон» через два-три месяца после ревакцинации», — заявили в РФПИ.

В сообщении фонда говорится, что, как ожидается, «Спутник Лайт» обеспечит надёжную защиту от тяжёлого течения заболевания и госпитализации в случае заболевания новым штаммом COVID-19.

Также в РФПИ сообщили, что «Спутник V» демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность против варианта «омикрон» и должен дать сильную защиту против тяжёлых случаев заболевания и госпитализаций.

Президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» работает «пожалуй, даже эффективнее в борьбе с «омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины».