РФПИ сообщил об эффективности «Спутника Лайт» в качестве бустера против омикрон-штамма
- РИА Новости
Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
«Спутник Лайт» в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта «омикрон» через два-три месяца после ревакцинации», — заявили в РФПИ.
В сообщении фонда говорится, что, как ожидается, «Спутник Лайт» обеспечит надёжную защиту от тяжёлого течения заболевания и госпитализации в случае заболевания новым штаммом COVID-19.
Также в РФПИ сообщили, что «Спутник V» демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность против варианта «омикрон» и должен дать сильную защиту против тяжёлых случаев заболевания и госпитализаций.
Президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» работает «пожалуй, даже эффективнее в борьбе с «омикроном», чем другие применяемые в мире вакцины».